В Бишкеке накануне Дня независимости ограничат движение и продажу алкоголя

В Бишкеке под председательством мэра Айбека Джунушалиева прошло заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений столичного муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, на заседании обсудили вопросы подготовки и обеспечения правопорядка, а также безопасности к празднованию 33-й годовщины Дня независимости КР и готовности образовательных учреждений к началу учебного периода.
Начальник Главного управления внутренних дел по Бишкеку Азамат Токтоналиев рассказал о запланированных работах 31 августа на площади Ала-Тоо. Участок площади будет разделен на сектора, где будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.
Также будут введены ограничения на движение автотранспорта на следующих участках:
- проспект Чуй от улицы Ибраимова до улицы Тоголока Молдо;
- улица Фрунзе от бульвара Эркиндик до улицы Тоголока Молдо;
- улицы Орозбекова и Раззакова от улицы Фрунзе до проспекта Чуй;
- частично улица Ибраимова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.
Кроме того, будут запрещены продажа спиртных напитков и распитие алкоголя в общественных местах, а также приняты меры по недопущению стихийной торговли в день празднования.
Градоначальник поставил задачу — максимально обеспечить безопасность горожан и гостей столицы на мероприятиях.
По реконструкции площади Ала-Тоо начальник управления капитального строительства отметил, что ремонтные работы будут завершены к 31 августа.
Директор департамента образования мэрии Рахат Мусаева рассказала о текущем состоянии образовательных учреждений. В 2024-2025 учебном году будут работать 232 школы и детских сада, где учиться будут 228 тысяч учеников, в том числе 20 тысяч 780 первоклассников. Все учреждения обеспечены необходимыми материалами и медицинскими средствами, а также организована охрана.
Из 232 участков на 141 завершены работы по нанесению дорожных разметок возле школ. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и МП «Бишкекасфальтсервис» поручено ускорить завершение работ.
Айбек Джунушалиев поручил управлению организационно-контрольной работы взять на ежедневный контроль данный вопрос.