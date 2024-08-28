В Бишкеке накануне Дня независимости ограничат движение и продажу алкоголя

В Бишкеке под председательством мэра Айбека Джунушалиева прошло заседание координационной комиссии по профилактике правонарушений столичного муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, на заседании обсудили вопросы подготовки и обеспечения правопорядка, а также безопасности к празднованию 33-й годовщины Дня независимости КР и готовности образовательных учреждений к началу учебного периода.

Начальник Главного управления внутренних дел по Бишкеку Азамат Токтоналиев рассказал о запланированных работах 31 августа на площади Ала-Тоо. Участок площади будет разделен на сектора, где будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

Также будут введены ограничения на движение автотранспорта на следующих участках:

проспект Чуй от улицы Ибраимова до улицы Тоголока Молдо;

улица Фрунзе от бульвара Эркиндик до улицы Тоголока Молдо;

улицы Орозбекова и Раззакова от улицы Фрунзе до проспекта Чуй;

частично улица Ибраимова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Кроме того, будут запрещены продажа спиртных напитков и распитие алкоголя в общественных местах, а также приняты меры по недопущению стихийной торговли в день празднования.

Градоначальник поставил задачу — максимально обеспечить безопасность горожан и гостей столицы на мероприятиях.

По реконструкции площади Ала-Тоо начальник управления капитального строительства отметил, что ремонтные работы будут завершены к 31 августа.

Директор департамента образования мэрии Рахат Мусаева рассказала о текущем состоянии образовательных учреждений. В 2024-2025 учебном году будут работать 232 школы и детских сада, где учиться будут 228 тысяч учеников, в том числе 20 тысяч 780 первоклассников. Все учреждения обеспечены необходимыми материалами и медицинскими средствами, а также организована охрана.

Из 232 участков на 141 завершены работы по нанесению дорожных разметок возле школ. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и МП «Бишкекасфальтсервис» поручено ускорить завершение работ.

Айбек Джунушалиев поручил управлению организационно-контрольной работы взять на ежедневный контроль данный вопрос.