29 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением в связи с ремонтом оборудования и ЛЭП. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

10.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», жилые дома № 36/2, 7/1, отрезок улицы Анкара;

9.30-18.00 — микрорайон № 12, жилые дома № 15, 20, 20/2, 20/4, улица Карасаева, жилой дом № 32;

9.30-17.00 — улица Кольбаева, жилой дом № 43 (с 1-го по 6-й подъезд, с 1-го по 5-й этаж);

9.30-14.30 — жилмассив «Учкун», улица Мин-Булак, школа № 89;

13.00-16.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Кайынды, Мин-Булак, Путейская);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сары-Булун, Чатыр-Кол, Эр-Тайлак, Термечикова, Кен-Суу, Сандык Тор, Куюкова, Шералиева, Ак-Марал, Репина, Валдайская);

9.00-17.00 — улица Тоголока Молдо, жилой дом № 21;

9.00-17.00 — отрезки улиц Можайского, Тоголока Молдо, переулка Багижского, улицы Кокчетавской, переулки Боровский, Карагайский;

9.00-17.00 — село Маевка (улицы Молодежная, Набережная, Арычная, Новая, Тепличная, Полевая, Ала-Арчинская, Курманалиева, Молодая Гвардия, Октябрьская, 8 Марта, переулок Садовый).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Широкая, Мичурина, Восточная, Северная, Кирова, Калинина, Комсомольская, Мамыркалиева, 8 Марта, Пионерская, 9 Мая, Чапаева, Луганская);

9.00-17.00 — село Таш-Добо (улицы Береговая, Байтик);

9.00-17.00 — село Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей);

9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Ленина, Советская, Молодежная, Алма-Атинская, Фрунзе, 6-й Распред, Виноградная, Крупской, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская, Пушкина), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное (6-я Голова);

9.00-17.00 — село Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта);

9.00-17.00 — село Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Береговая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, переулок Свободы, улица Бозжигит, дачи «Ландыш», «Эдельвейс», «Строитель»), 1 Мая (улицы Калык, Жаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира);

9.00-16.00 — село Новопавловка (улицы Эркин-Тоо, Ала-Тоо, Новостройка);

9.30-17.00 — села Учкун (улицы Пионерская, жилмассивы «Учкун-2», «Кут»), Манас (улица Бакинская, животноводческий комплекс, Лесхоз, Дача Су);

9.30-17.00 — жилмассив «Кут»;

9.00-17.00 — села Романовка (улицы МТФ, Московская, Восточная, Фрунзе), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, переулок Первомайский, улицы Ынтымак, Монолит);

9.00-17.00 — село 1 Мая (улицы Сырдыбай, Малобек, Калык, Жаштык);

9.00-18.00 — село Джаны-Джер (улица Жданова);

9.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, микрорайон имени Изакеева, улицы Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Строительная, Свободы, переулок Северный, улицы Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а), поселок Западный (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Сосновка (улица Первомайская);

9.00-16.30 — село Буденовка;

9.00-16.30 — село Алексеевка;

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Пушкина, жилые дома № 3, 5, 7);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-19.00 — село Маловодное (улицы Колхозная, Дружбы, Чапаева);

9.00-17.00 — село Александровка (улица Комсомольская);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Шолохова, Баетова, Космическая, Киевская, Кирова, Крупской, Пионерская, Маркса, Набережная, Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Карпова, Железнодорожная, Ленинградская, Панфилова, переулок Железнодорожный);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Эркин-Сай;

9.00-17.00 — село Панфиловка;

9.00-17.00 — село Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Фрунзенская, Пионерская, Украинская);

9.00-13.00 — село Красная Речка (улицы Комсомольская, Почтовая, Школьная, Бирюкова, Восточная, Толбашиева, Ибрагимова, Молдокулова, Первомайская, Юбилейная, Кривощекова, Ленина, Октябрьская, Панфилова);

13.00-17.00 — село Буденовка;

13.00-17.00 — село Кенеш (улица Кочкорбаева);

9.00-17.00 — села Жар-Башы, Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная, Диваза, Гагарина);

13.00-17.00 — Кант (улица Зеленая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Мельничная, Береговая, Луговая);

9.00-17.00 — село Искра;

9.00-17.00 — Токмак (улицы Путейская, Октябрьская, Нижне-Луговая, Куренкеева, Гвардейская, Гравийная, Ленина);

Кеминский РЭС