Закон о рекламе опять хотят изменить: с заботой об игорном бизнесе и букмекерах

Группа депутатов Жогорку Кенеша (Марлен Маматалиев, Бактыбек Садыков и Гулшаркан Култаева) инициирует поправки в Закон «О рекламе». Авторы озабочены «особенностями некоторых видов рекламы, которые в современных реалиях остро требуют законодательного урегулирования».

«В последнее десятилетие наблюдается значительный рост количества природных и техногенных бедствий, в том числе негативных социальных явлений, включая психологические проблемы, на которые люди ищут решение в виде получения психологических услуг. При этом они получают непрофессиональную помощь от людей, не имеющих соответствующего образования по направлению психологии. Граждане Кыргызской Республики также стали чаще прибегать к услугам различных психологов, куда входят гештальт-терапия, гипнотерапия, психо-функциональная разблокировка и иные виды нововведенных психологических услуг, которые могут напрямую влиять на психику человека, как положительно, так и отрицательно», — говорится в справке-обосновании.

Психологическая помощь отличается от психиатрической, поскольку не относится к медицинской сфере, напоминают авторы проекта поправок. По их словам, для осуществления профессиональной деятельности психологу необходимо иметь только профильное образование, а не медицинскую квалификацию. Однако в настоящее время наблюдается тенденция к росту числа лиц, предоставляющих психологические услуги, такие как курсы, тренинги и консультации, при этом не обладающих соответствующей профессиональной подготовкой. В результате рынок психологических услуг перенасыщен большим числом некомпетентных специалистов.

Такие лица чаще всего распространяют рекламу о своих услугах в информационно-телекоммуникационной сети, а именно в социальных сетях, где чаще всего подростки, молодые люди находят подобных неквалифицированных специалистов и прибегают к их услугам, не запрашивая документы об их квалификации.

Одной из актуальных проблем общества является урегулирование отношений в сфере рекламы, основанных на риске игр и взаимных пари. Такая реклама позволяет привлечь финансирование для спортивных и культурных мероприятий.

«...Спортивная реклама представляет собой специфический инструмент маркетинга, который ориентирован на продвижение как самих компаний (их товаров и услуг), так и спонсоров спортивных брендов и соревнований.

В сфере спортивного маркетинга рекламодателями могут выступать производители спортивной экипировки и инвентаря, а также фирмы, которые спонсируют спортивные мероприятия (матчи, соревнования). Реклама в спорте обычно используется для повышения узнаваемости бренда, создания имиджа, особенно во время глобальных спортивных мероприятий. В июне 2022 года подписан Закон «Об игорной деятельности в КР», вступивший в силу с июля. Появление новых видов общественных отношений явилось предпосылкой возникновения коллизий между нормативно-правовыми актами и непоступления в республиканский бюджет налоговых отчислений от реализации некоторых видов рекламы», — отмечается в справке-обосновании.

По словам инициаторов, сегодня государство теряет налоговые поступления от обращения рекламы в этой сфере. Тогда как игорные заведения, в частности, такие как тотализаторы, могут стать плательщиками налогов на игорный бизнес, прибыль, НДС и других обязательных платежей. А самодостаточность спортивных федераций и других организаций разгрузит республиканский бюджет от денежных затрат на развитие спорта и здорового образа жизни населения.

В свою очередь, регулирование и официальная реклама игорного бизнеса обеспечат прозрачность этого рынка и возможности для его контроля и надзора со стороны государства. Сопутствующее регулирование поможет избавиться от нелегальных игорных заведений, таких как букмекерские конторы и тотализаторы, работающих незаконно.

Более того, мы сможем защитить права потребителей, так как официальная реклама обеспечит контроль за игорными компаниями и предъявление им требований по открытости. Инициаторы поправок

Таким образом, легальная рекламная индустрия позволит государству получить дополнительные налоговые поступления и инвестиции в экономику от легализации игорного бизнеса и его рекламы, а также сможет защитить все субъекты данной сферы.

Депутаты предлагают внести изменение в Закон «О рекламе» путем исключения запретов, установленных ранее, и дополнения новой статьи, согласно которой будет предусмотрена возможность заключения законных сделок между организаторами игр, взаимных пари и рекламодателями.

Авторы документа предлагают указывать места, где будут допускаться размещение и распространение такой рекламы. А с учетом ее содержания возможны некоторые ограничения «в целях защиты от несовершеннолетних и людей, страдающих или которые могут быть подвержены лудомании».