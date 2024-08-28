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Общество

В Бишкеке продолжается рост цен на квартиры: какие факторы влияют

В Бишкеке продолжается рост цен на квартиры. К такому выводу пришли в Госагентстве по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии на основе мониторинга рынка жилья.

По данным ведомства, в июле средняя цена одного квадратного метра квартиры составила 85 тысяч 45,85 сома, или $999 (по актуальному курсу Нацбанка Кыргызстана), дома — 109 тысяч 882,65 сома, коммерческого помещения — 101 тысячу 416,59 сома.

Стоимость квадратного метра квартир в столице за 7 месяцев 2024 года выросла на 17,83 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

В ведомстве отмечают, что, согласно анализу данных, в 2024 году цены на квартиры в столице начали равномерно расти. По сравнению с началом года в июле стоимость квадратного метра выросла на 12,22 — 13,58 процента.

«Учитывая спрос на квартиры в Бишкеке, можно предположить продолжение роста цен. Повышение стоимости строительных материалов, инфляция и курсовая разница доллара по отношению к национальной валюте являются основными факторами подорожания квартир. На цену квартир также может повлиять такой фактор, как ужесточение требований Госстроя к строительным компаниям при строительстве жилья», — говорится в сообщении.

Фото на главной — Владислава Ногая, панорама Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303348/
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