В Бишкеке состоялась ежегодная августовская конференция педагогов

В Бишкеке прошла ежегодная августовская педагогическая конференция для руководителей образовательных организаций «100 лет образования: трансформация, вызовы и новые горизонты».

Мэр города Айбек Джунушалиев отметил, что в сфере образования произошли изменения. В рамках административно-территориальной реформы количество школ увеличилось, как и вопросов, которые должны решаться на местном уровне.

Основной доклад на тему: «Образование в веке перемен: уроки прошлого, инновации настоящего, видение будущего» представлен директором департамента образования Рахат Мусаевой.

Также представлен ряд докладов о современных требованиях к образовательным результатам, необходимости повышения квалификации кадров и улучшения качества образования, применения электронных школьных систем, а также о STEM-технологиях в образовании.

Мероприятие состоялось в целях выявления новых форм организации образовательного процесса и обеспечения качественного образования, а также подведения итогов учебного курса на 2023/24 учебный год и разработки перспектив развития системы муниципального образования.

По итогам встречи участниками принята резолюция конференции.

Напомним, что в рамках административно-территориальной реформы в структуру столичного образования входят 121 школа и 111 детских садов. Из них 12 специализированных, 6 внешкольных организаций. В 2024/25 учебном году более 230 тысяч детей сядут за школьные парты.