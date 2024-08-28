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Общество

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана открылся call-центр

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана открылся call-центр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты будут отвечать на вопросы граждан по вопросам религии.

«Мы живем в век информации и коммуникаций. Гражданам нужен был call-центр, где они могли бы получать ответы на вопросы, касающиеся религии, находясь дома. Мы надеемся, что этот центр будет хорошо служить народу», — сказал муфтий Абдулазиз кары Закиров.

Call-центр работает с 9.00 до 17.00, с понедельника по пятницу. Номер телефона: +996550557775.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303323/
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