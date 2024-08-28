Активисты боятся, что замена троллейбусов пагубно скажется на экологии Бишкека

Замена бишкекских троллейбусов на автобусы на газе может пагубно повлиять на экологию. Об этом сегодня заявил активист, житель Бишкека Дмитрий Орлов.
Он заверил, что давно изучает данный вопрос и уверен — при реализации инициативы столичного мэра в первую очередь пострадает городская экология.
«Замена троллейбусов на автобусы на газе не хороший вариант борьбы со смогом в Бишкеке. Дело в том, что транспорт, работающий на газе, тоже выдает вредные выбросы в атмосферу. На сегодня троллейбусы — это единственный и самый экологичный вид транспорта в Бишкеке. У нас нет ни метро, ни электричек», — отметил Дмитрий Орлов.
Он добавил, что замена троллейбусов на электробусы также не целесообразна, поскольку этот вид транспорта ездит на батареях, которые через определенное время нужно заряжать на конечных станциях, тогда как троллейбусы не нуждаются в подзарядке и не тратят на это время.
Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в городе полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные. В решении проблем с пробками их маршрут можно изменить, а с троллейбусами это невозможно.
Муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан.
Поставка электробусов в столицу ожидается в 2025 году.