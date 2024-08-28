12:58
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Бишкек будет платить кредит за троллейбусы, которые собираются передать в Ош?

Активисты требуют от мэрии Бишкека прекратить демонтаж троллейбусных линий и оставить троллейбусы в столице, поскольку бишкекчане все еще оплачивают кредит, взятый на приобретение новых троллейбусов, заявила основательница инициативы «Бишкек СМОГ» Бермет Борубаева.

24.kg
Фото 24.kg

«Этого категорически нельзя допустить! Троллейбусы — это общественный транспорт, которым пользуются пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты. Власти города Ош итак берут кредит на троллейбусы, а Бишкек все еще оплачивает заем, взятый на покупку новых троллейбусов. Получается, если их отдадут южной столице, то бишкекчане все равно будут платить за то, чего у нас уже нет», — заявила Бермет Борубаева.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в городе полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные. В решении проблем с пробками их маршрут можно изменить, а с троллейбусами это невозможно.

Муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов городу Ош, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан.

На сегодня в столице уже демонтировали 14 километров троллейбусных линий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303316/
просмотров: 665
Версия для печати
Материалы по теме
Активисты боятся, что замена троллейбусов пагубно скажется на экологии Бишкека
Бишкекчанин просит демонтировать фундамент, оставшийся от рекламного щита
В Бишкеке демонтировали уже 14 километров троллейбусных сетей
Мэрия снесла киоски и не убрала за собой мусор в 5-м микрорайоне Бишкека
На проспекте Чуй в Бишкеке демонтировали пристройку кафе Buffet
В Бишкеке демонтировали более 300 рекламных щитов
Под покровом ночи. Как в Бишкеке уничтожают троллейбусы
Не только в Ош. Куда еще отправят троллейбусы из Бишкека
Аэропорт «Манас» расширит терминал и увеличит площадь аэровокзала
Ликвидация троллейбусов в Бишкеке. Что станет с водительским составом
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: оплата налогов за транспорт и имущество
История успеха: как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
28 августа, среда
12:22
В Духовном управлении мусульман Кыргызстана открылся call-центр В Духовном управлении мусульман Кыргызстана открылся ca...
12:12
Макрон предлагал Дурову переезд в Париж и гражданство в 2018 году — WSJ
12:00
Национализация и конфискация: какие объекты и от кого получило государство
11:54
Активисты боятся, что замена троллейбусов пагубно скажется на экологии Бишкека
11:50
Бишкек будет платить кредит за троллейбусы, которые собираются передать в Ош?