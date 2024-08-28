Бишкек будет платить кредит за троллейбусы, которые собираются передать в Ош?

Активисты требуют от мэрии Бишкека прекратить демонтаж троллейбусных линий и оставить троллейбусы в столице, поскольку бишкекчане все еще оплачивают кредит, взятый на приобретение новых троллейбусов, заявила основательница инициативы «Бишкек СМОГ» Бермет Борубаева.

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«Этого категорически нельзя допустить! Троллейбусы — это общественный транспорт, которым пользуются пенсионеры, люди с инвалидностью и студенты. Власти города Ош итак берут кредит на троллейбусы, а Бишкек все еще оплачивает заем, взятый на покупку новых троллейбусов. Получается, если их отдадут южной столице, то бишкекчане все равно будут платить за то, чего у нас уже нет», — заявила Бермет Борубаева.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что в городе полностью уберут троллейбусы. По его словам, электробусы и другой общественный транспорт более мобильные. В решении проблем с пробками их маршрут можно изменить, а с троллейбусами это невозможно.

Муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов городу Ош, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан.

На сегодня в столице уже демонтировали 14 километров троллейбусных линий.