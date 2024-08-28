В Кыргызстане 28-29 августа ожидаются сели и камнепады. Список опасных участков

МЧС Кыргызстана опубликовало список опасных участков, где 28 — 29 августа в горных, предгорных районах из-за сильных дождей могут сойти сели и камнепады.
Согласно прогнозу департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, сели и камнепадны возможны в следующих районах республики:
- Баткенский, Лейлекский, Кадамджайский районы Баткенской области;
- Джети-Огузский, Иссык-Кульский, Тюпский районы Иссык-Кульской области;
- Жайылский, Ысык-Атинский, Чуйский, Панфиловский, Аламединский, Московский и Сокулукский районы Чуйской области;
- Ак-Талинский и Джумгальский районы Нарынской области;
- Аксыйский, Токтогульский, Ала-Букинский, Базар-Коргонский, Ноокенский и Тогуз-Тороуский районы Джалал-Абадской области;
- Кара-Кульджинский, Кара-Сууйский, и Ноокатский районы Ошской области;
- Бакай-Атинский, Манасский Айтматовский и Таласский районы Таласской области.
Опасные участки автодорог, где ожидается сход селей и камнепадов:
- Бишкек — Ош — 140-200 километры;
- Балыкчы — Чолпон-Ата — Каракол — 155-170 километры;
- Талды-Суу — Арал — 4-15 километры;
- Ош — Раззаков — 40-100 километры.
МЧС призывает граждан и водителей республики проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности.