10:10
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Успешно справились. Asman Airlines провела облет своего первого самолета

Дочерняя авиакопания ОАО «Международный аэропорт «Манас» успешно провела облет своего первого самолета.

Как отметили в офисе перевозчика, облет воздушного судна типа Bombardier Dash Q8-400 был проведен на заводе De Havilland Aircraft of Canada. Эта проверка, как уточнили в авиакомпании, важна для подготовки борта к приему и эксплуатации. Облет подтвердил его соответствие высоким стандартам безопасности и техническим характеристикам.

Asman Airlines
Фото Asman Airlines

Теперь самолет должен прибыть в Кыргызстан.

Asman Airlines основана в 2023 году. За это время она успела подготовить свою команду и обучить сотрудников. В августе в страну прибудет первый самолет Q400, рассчитанный на 80 мест, а в сентябре ожидают еще один. Компания планирует приобрести третий самолет к ноябрю.

Ее пилотов обучают канадские специалисты, а стюардов — российская авиакомпания «Аврора», которая успешно летает в регионах РФ.

Asman Airlines представила и новый формат рейсов, когда самолеты будут летать по треугольной схеме — из одного города в другой с промежуточной посадкой. Авиакомпания будет обслуживать все 11 аэропортов Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303291/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
Международный аэропорт «Манас» проходит аудит ICAO по авиационной безопасности
В аэропорт «Манас» поступило сообщение о бомбе. Всех эвакуируют
В дочерней компании аэропорта «Манас» «Манас Тур» сменился генеральный директор
В Бразилии разбился пассажирский самолет. Погибло 62 человека
В Кыргызстан ввезли самолет без таможенных платежей
В Джалал-Абаде в 2025 году построят новый международный аэропорт
В Кыргызстане хотят снизить цены на межрегиональные авиарейсы
Новый самолет аэропорта «Манас» прибудет осенью. Куда он будет летать
Аэропорт «Манас» хочет пустить новые международные рейсы. По каким направлениям
В аэропорту города Ош построят новый грузовой терминал
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: Оплата налогов за&nbsp;транспорт и&nbsp;имущество «Элдик Банк»: Оплата налогов за транспорт и имущество
История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и&nbsp;его бизнес выросли вместе с&nbsp;Kivano История успеха: Как Чынгыз Аманалиев и его бизнес выросли вместе с Kivano
Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Осталось пять дней! Оплачивайте автоналог через «О!Деньги» без комиссии
Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии Абоненты MEGA могут оплачивать автоналог через MegaPay без комиссии
28 августа, среда
10:00
«Рога и Копыта». В России появилась фейковая компания с триллионным оборотом «Рога и Копыта». В России появилась фейковая компания с...
09:51
Успешно справились. Asman Airlines провела облет своего первого самолета
09:38
В Париже стартует Паралимпиада-2024. За Кыргызстан выступят четыре спортсмена
09:29
Доллар и евро подешевели к сому, рубль немного подорожал
09:15
Предельно допустимую процентную ставку ломбардов предагает ввести кабмин
27 августа, вторник
23:44
Чрезмерное увлечение смартфоном или телевизором сокращает жизнь — исследование
23:14
Президент поддержал концерт зарубежных звезд к Дню независимости Кыргызстана