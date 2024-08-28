Успешно справились. Asman Airlines провела облет своего первого самолета

Дочерняя авиакопания ОАО «Международный аэропорт «Манас» успешно провела облет своего первого самолета.

Как отметили в офисе перевозчика, облет воздушного судна типа Bombardier Dash Q8-400 был проведен на заводе De Havilland Aircraft of Canada. Эта проверка, как уточнили в авиакомпании, важна для подготовки борта к приему и эксплуатации. Облет подтвердил его соответствие высоким стандартам безопасности и техническим характеристикам.

Фото Asman Airlines

Теперь самолет должен прибыть в Кыргызстан.

Asman Airlines основана в 2023 году. За это время она успела подготовить свою команду и обучить сотрудников. В августе в страну прибудет первый самолет Q400, рассчитанный на 80 мест, а в сентябре ожидают еще один. Компания планирует приобрести третий самолет к ноябрю.

Ее пилотов обучают канадские специалисты, а стюардов — российская авиакомпания «Аврора», которая успешно летает в регионах РФ.

Asman Airlines представила и новый формат рейсов, когда самолеты будут летать по треугольной схеме — из одного города в другой с промежуточной посадкой. Авиакомпания будет обслуживать все 11 аэропортов Кыргызстана.