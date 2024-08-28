Предельно допустимую процентную ставку ломбардов предагает ввести кабмин

Кабинет министров Кыргызстана представил на общественное обсуждение проект постановления в сфере ломбардной деятельности.

Как отмечают в Финнадзоре, целью документа является приведение в соответствие нормативных правовых актов, регулирующих ломбардную деятельность со статьей 5 Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере ломбардной деятельности» от 23 мая 2024 года.

Документом устанавливается предельно допустимая эффективная годовая процентная ставка для займов, которые выдают ломбарды.

Предельно допустимая годовая процентная ставка ломбарда рассчитывается исходя из средневзвешенной номинальной процентной ставки, определяемой Национальным банком, к которой добавляется 12 процентов.

Ломбард не имеет права передавать в кредитное бюро какие-либо сведения по договору займа и о заемщике, за исключением сведений договора займа, в котором сумма займа превышает размер, определенный кабмином.

Также ломбард обязан представлять заемщику информацию о размере годовой эффективной процентной ставки займа, которая должна быть открытой, доступной для заемщика и не может быть предметом коммерческой тайны.

Ломбард не вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять условия договора займа, если это ухудшает права и/или увеличивает обязанности заемщика.