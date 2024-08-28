Выборы в Сузакском округе: на депутатский мандат претендуют девять кандидатов

В Сузакском одномандатном избирательном округе № 13 22 сентября пройдут досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша.

Место стало вакантным после того, как нардеп Тазабек Икрамов, избранный по этому округу, добровольно сдал мандат.

ЦИК прекратила прием документов на вакантное место. Всего выдвинулись 15 кандидатов. ЦИК зарегистрировала девять претендентов, из них две женщины. Пять кандидатов отказались от участия в выборах, еще одному отказано в регистрации.

Кто претендует на депутатский мандат:

Алтынбек Кылычбаев, Жыргалбек Сейдахматов Жыргалбек, Медербек Сапарбаев, Манас Максутов, Бейшенбек Бегматов, Мелисбек Кошалиев, Юлия Лилиенталь, Асилбек Арапбаев и Гульмира Камбарова.