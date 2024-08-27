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Общество

Новый посол Франции в Кыргызстане вручил копии вверительных грамот

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фай вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Айбеку Молдогазиеву.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД

Замглавы внешнеполитического ведомства поздравил дипломата с назначением и выразил уверенность, что его работа на этом посту будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-французских отношений.

В свою очередь Николя Фай отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами и углубления взаимовыгодных отношений.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, а также обсудили планируемые визиты на высшем уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303266/
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