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Общество

В Бишкеке на капитальный ремонт закрыли участок улицы Суюмбаева

В столице на территории Свердловского района муниципальным предприятием «Бишкекасфальтервис» начаты работы по капитальному ремонту дороги по улице Суюмбаева, от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу.

Как отмечает пресс-служба мэрии города, планируется начать работы по фрезерованию старого асфальта. На объекте проведут уширение проезжей части и укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Работы начаты согласно титульному списку по капитальному ремонту дорог и тротуаров на 2024 год. Они выполняются подрядной организацией ОсОО «Технотоп».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303265/
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