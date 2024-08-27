Госстрой завершил строительство двух школ и детского сада в Ошской области

Госстрой завершил строительство двух школ и одного детского сада в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Школа имени Абдиева на 150 ученических мест в селе Караке Ноокатского района, среднеобразовательное учреждение на 225 мест в селе Ачы и детский сад на 60 мест в селе Толойкон Кара-Суйского района готовы открыть свои двери для учеников и детей к началу учебного года.

сентябрю Госстрой планирует сдать в эксплуатацию более 50 объектов, в том числе 20 школ, десять детских садов и 20 объектов здравоохранения и водообеспечения. Кроме того, до конца года будут завершены 100 объектов, приуроченных к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области. Всего к концу года ведомство планирует сдать минимум 200 объектов. Но, по словам главы ведомства Нурдана Орунтаева, все зависит от финансирования.

Напомним, к