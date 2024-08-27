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Общество

Малую ГЭС и цементный завод построят в Тюпе китайские инвесторы

Малую ГЭС и цементный завод построят в Тюпе китайские инвесторы. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, соответствующее соглашение подписано с представителями компаний Yunshen Mining (Yunnan) Co., Ltd. и China Yunshen Group.

China Yunshen Group работает в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Основная цель компании — способствовать укреплению экономических и культурных связей между Китаем и странами, участвующими в совместных с ней проектах.

Представители China Yunshen Mining (Yunnan) Co., Ltd. также провели переговоры на различных уровнях исполнительной власти и бизнес-сообщества Кыргызстана, представив стратегический документ «Создание нового образца экономического сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном на основе интеграции минеральных и энергетических ресурсов».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303256/
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