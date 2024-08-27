Мэрия купит мусоровозы. Директор МП «Тазалык» рассказал о нехватке спецтехники

В зале заседаний столичного муниципалитета прошло плановое совещание мэра Айбека Джунушалиева с участием заместителей мэра, акимов четырех районов и руководителей городских служб.

С докладом выступил директор МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков. Он рассказал о принимаемых мерах по вывозу твердых бытовых отходов.

За 7 месяцев 2024 года предприятием вывезено 156 тысяч 290 тонн. По сравнению с 2022 годом это на 50 271 тонну больше и на 38 тысяч 589 тонн больше, чем в 2023-м.

Жолдош Чуштуков отметил, что в связи с нехваткой спецтехники привлекаются дополнительные силы коммунальных служб города.

На сегодняшний день в некоторых районах столицы есть частичное отставание от графика, но не более одного дня.

Для решения проблемы мэрия намерена приобрести спецтехнику, договоры уже заключены. В ближайшее время планируется прибытие мусоровозов.

По словам Жолдоша Чуштукова, также наблюдается острая нехватка рабочей силы, в частности грузчиков, дворников, водителей, слесарей, сварщиков.

МП «Тазалык» вслед за мэром Бишкека призывает горожан выносить мусор с 19.00 до 00.00.

Днем не будет переполненных контейнерных площадок, сохранится их эстетический вид, пояснили чиновники.