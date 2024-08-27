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Общество

Отделения «Унаа» теперь работают в Ала-Букинском и Аксыйском районах

В Ала-Букинском и Аксыйском районах открылись новые отделения Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам замглавы агентства Бакыта Шералиева, планируется открытие отдела и в Таш-Кумыре.

Отделение в Ала-Буке будет оказывать государственные услуги жителям Ала-Букинского и Чаткальского районов, предоставляя полный спектр услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

В Аксыйском районе, помимо стандартных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, также будет вестись прием квалифицированных экзаменов на их получение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303223/
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