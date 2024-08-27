ГНС напоминает: оплатить налоги на транспорт, жилье и участок надо до 1 сентября

Налоговая служба напоминает, что срок уплаты налогов на транспорт, жилье и приусадебные участки истекает в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До 1 сентября необходимо уплатить налог на:

транспортные средства;

жилые дома и квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности);

придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Отмечается, что налоговые органы будут работать 29 и 30 августа до 21.00, а 31 августа — до 18.00, предоставляя консультации по уплате налогов.

Нарушение срока уплаты грозит штрафами: 1 тысяча сомов — для физических лиц и 5 тысяч — для юридических. Также начисляется пеня в размере 0,09 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Оплатить налоги на имущество можно онлайн через мобильный и интернет-банкинг, платежные терминалы, а также в кассах банков и почтовых отделениях. Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или посетив сайт www.sti.gov.kg.