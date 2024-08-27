Кабмин определился с размером сбора за проезд по тоннелям на дороге Бишкек — Ош. Чиновники инициируют изменения в постановление «Об утверждении размера и порядка уплаты сбора за проезд транспортных средств через тоннели на автомобильной дороге Бишкек — Ош» от 5 декабря 2023 года № 638. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Предлагаемые размеры уплаты сбора за проезд транспортных средств через тоннели на трассе Бишкек — Ош: