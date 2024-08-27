Кабмин определился с размером сбора за проезд по тоннелям на дороге Бишкек — Ош. Чиновники инициируют изменения в постановление «Об утверждении размера и порядка уплаты сбора за проезд транспортных средств через тоннели на автомобильной дороге Бишкек — Ош» от 5 декабря 2023 года № 638. Проект вынесен на общественное обсуждение.
Предлагаемые размеры уплаты сбора за проезд транспортных средств через тоннели на трассе Бишкек — Ош:
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (легковые авто), — 50 сомов;
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более пяти тонн, — 100 сомов;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны, — 100 сомов;
- колесные тракторы — 100 сомов;
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более пяти тонн, — 150 сомов;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 тонны, но не более 12 тонн, — 150 сомов;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, — 250 сомов;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, прицепы, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, — 500 сомов;
- сверхширокие тракторы с максимальной расчетной скоростью не более 40 километров в час, характеризующиеся значительными размерами, предназначенные специально для обработки больших сельскохозяйственных площадей (комбайны), — 500 сомов;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, прицепы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 10 тонн, — 500 сомов.