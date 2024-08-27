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Общество

Кабмин определился с размером сбора за проезд по тоннелям на дороге Бишкек — Ош

Кабмин определился с размером сбора за проезд по тоннелям на дороге Бишкек — Ош. Чиновники инициируют изменения в постановление «Об утверждении размера и порядка уплаты сбора за проезд транспортных средств через тоннели на автомобильной дороге Бишкек — Ош» от 5 декабря 2023 года № 638. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Предлагаемые размеры уплаты сбора за проезд транспортных средств через тоннели на трассе Бишкек — Ош:

  • транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (легковые авто), — 50 сомов;
  • транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более пяти тонн, — 100 сомов;
  • транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны, — 100 сомов;
  • колесные тракторы — 100 сомов;
  • транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более пяти тонн, — 150 сомов;
  • транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 тонны, но не более 12 тонн, — 150 сомов;
  • транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, — 250 сомов;
  • транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, прицепы, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, — 500 сомов;
  • сверхширокие тракторы с максимальной расчетной скоростью не более 40 километров в час, характеризующиеся значительными размерами, предназначенные специально для обработки больших сельскохозяйственных площадей (комбайны), — 500 сомов;
  • транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн, прицепы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 10 тонн, — 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303161/
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