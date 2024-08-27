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Общество

«Радио Азаттык» закрывает свою русскую редакцию в Казахстане

«Радио Азаттык» закрывает свою русскую редакцию в Казахстане. Об этом пишут СМИ республики. Информацию подтвердили в медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL), к которой относится казахстанский филиал.

Карин Мари, директор по внешним коммуникациям RFE/RL, сообщил, что корпорация планирует создать новое региональное подразделение, которое охватит всю Центральную Азию, включая Казахстан. По его словам, это объединение ресурсов позволит улучшить качество журналистики, а также сократить дублирование усилий.

Новый филиал будет включать в себя журналистов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, работая на единой платформе. О сроках внедрения пока не сообщается, как и о деталях работы объединенной редакции.

Ранее Международный институт прессы выразил обеспокоенность ситуацией вокруг «Радио Азаттык» и новыми поправками в законодательство о СМИ в Казахстане. Как пишут СМИ, ранее МИД страны отказал в аккредитации 36 журналистам «Радио Азаттык». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303160/
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