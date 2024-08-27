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Общество

Главы МИД стран Центральной Азии встретятся в Индии

Министры иностранных дел стран Центральной Азии примут участие в конференции в Индии, запланированной на 28-29 августа. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Как отмечается, правительство Индии впервые проводит подобное мероприятие.

Предстоящая встреча будет посвящена эффективным механизмам борьбы с терроризмом и оптимизации транзитно-транспортных коридоров с особым акцентом на международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» и порт Чабахар.

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан уже активно используют возможности МТК «Север — Юг», отправляя товары в Индию через иранский порт Чабахар. Индия также будет стремиться наращивать закупки природных ресурсов, включая важнейшие полезные ископаемые.

Как сообщается, ключевой темой обсуждения станут борьба с терроризмом и вопросы безопасности. «Индия и государства Центральной Азии разделяют общую озабоченность возможным усилением экстремистских тенденций, что представляет потенциальную угрозу для региональной стабильности», — подчеркивает издание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303157/
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