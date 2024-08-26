В Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось?

В Бишкеке с 27 августа возобновляет свою работу троллейбусный маршрут № 8, который будет следовать от жилмассива «Ак-Орго» до Госцирка, с частичными изменениями в движении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также конечная остановка автобусного маршрута № 4 продлена до жилого массива «Келечек». Остальная часть маршрута остается без изменений.

В связи с ремонтными работами троллейбусный маршрут № 7 временно закроют.



Кроме того, в целях оптимизации маршрутной сети частично изменена схема движения автобусного маршрута № 222.





