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Общество

В Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось?

В Бишкеке с 27 августа возобновляет свою работу троллейбусный маршрут № 8, который будет следовать от жилмассива «Ак-Орго» до Госцирка, с частичными изменениями в движении. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также конечная остановка автобусного маршрута № 4 продлена до жилого массива «Келечек». Остальная часть маршрута остается без изменений.

В связи с ремонтными работами троллейбусный маршрут № 7 временно закроют.

Кроме того, в целях оптимизации маршрутной сети частично изменена схема движения автобусного маршрута № 222.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303151/
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