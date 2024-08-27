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Общество

Для любителей мяса: в Нарыне пройдет ЭтFEST

В Нарыне 7 сентября пройдет ЭтFEST, который, обещают организаторы, объединит гурманов, мастеров народных ремесел и всех, кто ценит красоту природы и богатство традиций.

Гостям фестиваля любителей мяса представят разнообразные блюда, приготовленные из свежего и экологически чистого продукта местных фермеров.

«Мероприятие покажет великое многообразие кыргызской кухни и широкий ассортимент деликатесов из мяса, которым так славится область. Фестиваль станет визитной карточкой Нарына, он поддержан в рамках туристической акселерации программы повышения устойчивости Нарына (NURP).

В этот день на фоне величественных нарынских гор и под чистым, безоблачным небом гостей ждет насыщенная программа. Одним из ключевых событий мероприятия станут кулинарные мастер-классы, где шеф-повара раскроют секреты приготовления национальных мясных блюд и поделятся новыми рецептами. Гости фестиваля смогут не только наблюдать за процессом, но и принять участие в приготовлении, а также приобрести свежеприготовленные деликатесы», — говорится в сообщении.

ЭтFEST также продемонстрирует работы мастеров-ремесленников — национальные костюмы, украшения, керамику, шырдаки.

Организаторами мероприятия выступают Accelerate Prosperity и сеть юрточных глэмпингов As a Nomad.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303147/
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