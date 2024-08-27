Сибирский вуз телекоммуникаций и информатики поможет готовить кадры для Баткена

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТиИ), опорный вуз Минцифры РФ за Уралом, планирует совместный пилотный проект с Баткенской областью Кыргызстана по подготовке кадров для обслуживания телеком-оборудования. Об этом сообщил в интервью ректор вуза Юрий Зазуля.

По его словам, у КР есть большая заинтересованность в специалистах телекома.

«У нас будет пилотный проект с ними. Сейчас разрабатывается долгосрочная программа, чтобы мы могли внедрять оборудование, обслуживать его на территории Кыргызстана», — сказал Юрий Зазуля, уточнив, что реализацию программы планируется начать в 2025 году.

В настоящее время ведется разработка дорожной карты, которая будет включать в том числе образовательные программы. Планируется, что взаимодействие охватит все уровни образования: от привлечения абитуриентов до программ повышения квалификации педагогов и совместного руководства дипломными работами.

По итогам приемной кампании в вуз поступили 32 иностранных студента из государств ближнего зарубежья. Самыми популярными направлениями стали гейм- и веб-дизайн, а также 3D-моделирование.