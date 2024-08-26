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Общество

В Бишкеке открыли еще один отрезок улицы Жукеева-Пудовкина

В столице открыли для проезда участок улицы Жукеева-Пудовкина от улицы Карасаева до улицы Горького. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, ОАО «Бишкектеплосеть» завершило реконструкцию магистральной тепловой сети на участке по улице Жукеева-Пудовкина от улицы Карасаева до улицы Горького.

Последний отрезок от улицы Медерова до улицы Карасаева будет открыт в ближайшее время.

В муниципалитете напомнили, что в рамках реконструкции полностью заменены трубы диаметром 700 миллиметров трубами диаметром 900 миллиметров, а также обновлена вся запорная арматура. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 845 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303136/
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