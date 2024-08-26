27 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением в связи с ремонтом оборудования и ЛЭП. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Тоголока Молдо, жилой дом № 21;

9.00-16.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Калкагар, Орто, Стадионная);

9.00-17.00 — улица Горького, жилой дом № 144;

9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Ахунбаева);

9.00-15.00 — село Селекционное (улица Ынтымак);

9.00-15.00 — жилмассив «Тенир-Тоо» (улица Сон-Кол);

9.00-11.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (школа № 85);

11.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная, Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний);

14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Чагая, Зеленая, Заводская, Логвиненко, Школьная, Коллекторная, Полевая, Луговая, Фрунзе, Курманалиева, Первомайская, Кыргызская, Молодежная, Октябрьская, переулки Советский, Северный);

14.00-17.00 — жилмассив «Умут» (улица Умут-17);

14.00-17.00 — село Ак-Жол (улица Разная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Юбилейная, Восточная, Набережная), Аламедин (улицы Некрасова, Заводская, Полевая, Гагарина, Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Новостройка, ГЭС-3);

9.00-14.00 — село Кашка-Суу (улица Лесхоз);

12.00-17.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Восточная, тупик Алма-Атинский, улица Подгорная), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилой микрорайон «16 га», улица Строительная);

9.00-13.00 — села Васильевка, Виноградное, Полевое;

9.00-17.00 — села Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, переулок Бегалиева, улицы Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), Восток (улицы Маркса, Весенняя, Крупской, Ленина, Мирная, Тельмена, Молодежная);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Проектируемая, Гоголя, Крупской, Чон-Арык, Баетова, Лавровых, жилой микрорайон «Ак-Ордо», новостройки «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контур № 498, 484);

9.00-17.00 — село Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Комсомольская, Ленина, Шопокова, Раимбаева, Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова), город Шопоков (улица Вокзальная);

9.00-17.00 — село Саз (улицы Ынтымак, Свободы, Набережная, Бекбалаева, Веселая, Бозжигит);

9.00-17.00 — село Жаны-Жер (улицы Правды, Школьная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Дачная, СШ № 1, автошкола);

9.00-16.30 — село Полтавка (улицы Горького, Коминтерна, Комсомольская, Партизанская, Октябрьская);

9.00-17.00 — село Алексеевка;

10.00-14.00 — Кара-Балта (улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Шопокова, Жданова, Железнодорожная, Свердлова, Чайкина, Космическая, квартал Бакай, улицы Абая, Федорова, Толстого, Джамбула, Российская, Маяковского);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Первомайское;

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Чапаева, Луговая, Советская, переулок Широкий, улицы Терновая, Мичурина);

9.00-17.00 — Каинда (улицы Каиндинская, Космонавтов);

9.00-17.00 — село Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай);

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Маловодное (улицы Муханова, Колхозная);

9.00-17.00 — село Александровка (улица Пушкина);

9.00-18.00 — село Ак-Суу (улицы Шолохова, Набережная, Баетова, Космическая, Ломоносова, Киевская, Кирова, Крупской, Карпова, Пионерская, Железнодорожная, Маркса, Панфилова, Вокзальная, Нижне-Ленинская, Ленинградская, переулок Железнодорожный);

9.00-17.00 — село Александровка (улица Комсомольская от Колхозной до Буденного, верхняя зона);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Фрунзенская, Пионерская, Украинская, Фурманова, Пролетарская, Токмакская);

Чуйский РЭС

9.00-13.00 — Токмак (улицы Трясина, Казахстанская, Победы, Дунларова, Слободская (от центрального рынка до картонной фабрики и прилегающие улицы), Чернышевского, Пушкина, Фабричная, Есенина, Гоголя, Береговая, Логвиненко, Комсомольская, Дубовицкого, Толстого, Советская, Гагарина, Татарская, Пролетарская, Овчарова, Токтогула);

9.00-17.00 — село Искра (улицы Победы, Юбилейная, Фабричная, Мира, Мельничная, Береговая, Луговая);

9.00-17.00 — село Чуй;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Есеза, Фрунзе, Давазова);

13.00-17.00 — село Бирдик (улицы Юбилейная, Аламанова);

Кеминский РЭС