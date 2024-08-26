В Бишкеке пройдет кинофестиваль, посвященный 100-летию «Мосфильма» и Дню роскино

В Бишкеке пройдет кинофестиваль, посвященный 100-летию «Мосфильма» и Дню российского кино. Об этом сообщает посольство РФ.

В дипмиссии отметили, что подготовили программу, которая включает в себя показ легендарных фильмов, ставших золотой классикой мирового кинематографа.

Программа: 27 августа в 19.00 — открытие фестиваля, показ фильма «Первый учитель». 28 августа:

13.00 — «Москва слезам не верит»;

16.00 — «Летят журавли»;

19.00 — «Хитровка. Знак четырех». Место: Дом кино имени Чингиза Айтматова, Бишкек, улица Логвиненко, 13. Вход свободный.

В посольстве добавили, что фестиваль — уникальная возможность увидеть шедевры кинематографа на большом экране и отметить 100-летие одной из величайших киностудий мира.