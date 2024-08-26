Мурал на тему кыргызского эпоса появился в международном аэропорту «Манас»

Мурал на тему кыргызского героического эпоса появился в международном аэропорту «Манас». Об этом 24.kg сообщил один из его авторов Валерий Катревич.

«Еще одна новость из серии наших новых творений: в зале вылета внутренних рейсов международного аэропорта «Манас» мы сделали новый мурал на тему эпоса «Манас». Теперь миллионы людей могут видеть изображение с великим героем и вспомнить о принадлежности к кыргызской культуре. Работу выполнили за четверо суток», — рассказал он.

Напомним, Алиса и Валерий Катревичи создали творческую мастерскую Katrevich WOOD & ART.

Ранее в Бишкеке в рамках фестиваля «Кыргызстан — Россия: общее культурное наследие» прошла церемония открытия арт-объекта, посвященного выдающемуся лингвисту, профессору, академику, автору фундаментальных кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей Константину Юдахину.

Портрет научного деятеля украсил фасад гуманитарного факультета КРСУ. Автором выступила семейная пара Катревичей.

Алиса и Валерий также авторы еще одного популярного мурала, посвященного Ахматбеку Суюмбаеву.