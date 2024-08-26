20:47
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Мурал на тему кыргызского эпоса появился в международном аэропорту «Манас»

Мурал на тему кыргызского героического эпоса появился в международном аэропорту «Манас». Об этом 24.kg сообщил один из его авторов Валерий Катревич.

«Еще одна новость из серии наших новых творений: в зале вылета внутренних рейсов международного аэропорта «Манас» мы сделали новый мурал на тему эпоса «Манас». Теперь миллионы людей могут видеть изображение с великим героем и вспомнить о принадлежности к кыргызской культуре. Работу выполнили за четверо суток», — рассказал он.

Напомним, Алиса и Валерий Катревичи создали творческую мастерскую Katrevich WOOD & ART.

Ранее в Бишкеке в рамках фестиваля «Кыргызстан — Россия: общее культурное наследие» прошла церемония открытия арт-объекта, посвященного выдающемуся лингвисту, профессору, академику, автору фундаментальных кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей Константину Юдахину.

Портрет научного деятеля украсил фасад гуманитарного факультета КРСУ. Автором выступила семейная пара Катревичей.

Алиса и Валерий также авторы еще одного популярного мурала, посвященного Ахматбеку Суюмбаеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303113/
просмотров: 2322
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе новый мурал посвятили чемпионке мира по мас-рестлингу
В Бишкеке появился крупнейший международный стрит-арт в Центральной Азии
Муралы-портреты из крышечек появились на стенах многоэтажек в Бишкеке
В Бишкеке появился четвертый мурал из серии Kyz Power
В Бишкеке появился мурал, посвященный Ахматбеку Суюмбаеву
Арт-группа создала новый мурал Kyz Power вместо уничтоженного
Еще один мурал появился в Бишкеке
В Бишкеке появился мурал по фильму «Алые маки Иссык-Куля»
Неуважительное отношение к памятнику. Бишкекглавархитектура о мурале Kyz Power
Без Kyz Power лучше? Убрать мурал на музее ИЗО потребовала Бишкекглавархитектура
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
КРСУ: динамичное развитие и&nbsp;успехи в&nbsp;современной образовательной среде КРСУ: динамичное развитие и успехи в современной образовательной среде
Оплатите налоги за&nbsp;дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до&nbsp;1&nbsp;сентября! Оплатите налоги за дом, квартиру или машину БЕЗ КОМИССИИ до 1 сентября!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
26 августа, понедельник
20:21
В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальство в нерабочее время В Австралии сотрудникам разрешили игнорировать начальст...
19:49
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
19:15
В Кыргызстане проходит рейд «Правопорядок»
18:59
В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов
18:51
Спустя семь лет Госстрой завершил строительство детского сада в Таласе