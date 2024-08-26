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Общество

Повышение аренды учебников: новые детали от Минобразования

Стоимость аренды учебников, выпущенных до 2024 года, останется прежней — 25 сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор ГУ «Издательский дом «Окуу китеби» Ильяс Сарыбаев.

По его словам, постановлением кабмина закреплены методы расчетов стоимости аренды.

«По этим формулам цена выходит выше 30 сомов. Но это будет определяться в зависимости от стоимости самого учебника. Этот вопрос еще согласовывается», — сказал Ильяс Сарыбаев.

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Он отметил, что в новом учебном году цены изменятся пока только на три наименования, в том числе это «Алиппе» и «Русский язык».

Представитель Министерства образования и науки Акыйкат Баймуратова добавила, что в ближайшую неделю они предоставят новые расчеты стоимости аренды учебников.

«Честно говоря, стоимость 25 сомов не менялась последние пять лет, а цены за это время на все выросли. По последним расчетам, аренда одного учебника стоит 51 сом. Но мы понимаем, что население не выдержит таких цен, поэтому просчитаем по формуле среднюю стоимость и в течение недели сообщим дополнительно», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303109/
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