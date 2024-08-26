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Общество

Улицу Осмонкула в Бишкеке закрывают для движения. Ремонт теплосети

МП «Бишкектеплосеть» начинает ремонт по улице Осмонкула с полным перекрытием движения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, предприятие в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и для улучшения подачи теплоснабжения и горячей воды проводит плановую перекладку участка трубопровода, расположенного по улице Осмонкула, от улицы Салиевой до улицы Никитина. Будут заменены трубы диаметром 325 миллиметров и длиной 127 метров. Этот участок тепловой сети ввели в эксплуатацию в 1985 году . Он  отслужил нормативный срок эксплуатации.

Работы начнутся 27 августа. Они продлятся до 13 сентября. Движение транспорта между улицами Никитина и Салиевой по улице Осмонкула полностью закроют.

МП «Бишкектеплосеть» просит водителей заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным необходимыми ремонтными работами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303090/
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