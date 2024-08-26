Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе

Ученица из Кыргызстана Злата Швачева приняла участие в V международной экспедиции «Ледокол знаний» и установила флаг страны на Северном полюсе. Об этом 24.kg сообщили ее родители и организаторы.

Они рассказали, что экспедиция проходила с 13 по 22 августа 2024 года. В ней участвовали 63 школьника, в том числе девять из стран, где «Росатом» развивает атомные технологии, — Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР. Вместе со школьниками в акции участвовали 25 делегатов, отобранных в рамках фестиваля молодежи в этом году.

Северный полюс экспедиция достигла 17 августа 2024 года. В этот день в 1977-м ледокол «Арктика» стал первым в мире судном, достигшим макушки Земли в надводном плавании.





Злата Швачева рассказала, что для нее участие в экспедиции стало уникальной возможностью не только увидеть Северный полюс, но и установить новый флаг Кыргызстана там.

«Это большая честь для меня, ведь прежний флаг устанавливал космонавт Салижан Шарипов. Мы также установили таблички с указанием своего родного города, расстояния до него от Северного полюса и пожеланиями», — сказала она и добавила, что в рамках экспедиции смогла рассказать участникам о родной стране.

Проект реализован при поддержке госкорпорации «Росатом».