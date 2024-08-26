Соглашение о центре оценки рисков отмывания доходов в СНГ вступило в силу

Для России, Беларуси и Кыргызстана вступило в силу соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Напомним, документ был подписан в Бишкеке 13 октября 2023 года Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Российской Федерацией, Таджикистаном и Узбекистаном.

«Учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности, представляющих угрозу безопасности государств — участников СНГ, придавая важное значение развитию сотрудничества, координации взаимодействия и принятию мер по минимизации выявленных рисков, создание МЦОР предполагает дальнейшее совершенствование сотрудничества государств — участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности, поддержки эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовых разведок и обеспечение проведения наднациональной оценки рисков в этой сфере», — отмечается в документе.

МЦОР — международная информационная система для организации оперативного взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В числе его основных функций — обеспечение защищенного обмена информацией, взаимодействие подразделений финразведки государств Содружества для накопления, обработки и анализа необходимых сведений.

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности МЦОР осуществляется Росфинмониторингом.