10:16
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В присоединенной к Бишкеку Новопавловке начали строить сквер

На территории МТУ «Новопавловка», присоединенного к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы, облагоустраивается зеленая зона.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По данным пресс-службы муниципалитета, с ходом строительства на месте ознакомился мэр Айбек Джунушалиев, аким Ленинского района Жыргалбек Шакиев и представители городских служб.

Работы ведутся подрядной организацией ОсОО «Орбитал Строй».

Сквер строится по улице Фрунзе на общую сумму 29 миллионов сомов.

Завершены работы по срезке грунта, проложен электрокабель, также трубы для поливной системы. Ожидается завоз плодородной почвы для растительного слоя.

Открытие сквера намечено к осени текущего года. Его общая площадь составит 10 тысяч 975 квадратных метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303009/
просмотров: 592
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде вместо снесенного торгового центра построят сквер
Горожане просили — мэрия сделала. В Бишкеке появился еще один сквер
Территориальная реформа. В Новопавловке построят школу, детсад, больницу и парк
В Новопавловке выявили подпольный цех, где держали в рабстве иностранцев
В селе Новопавловка пьяный дедушка ранил ножом 18-летнего внука
В селе Новопавловка 14-летняя девочка упала в туалет. Ее спасли
В Кыргызстане высадили 500 деревьев в рамках акции «Сад памяти»
Новый сквер появится в селе Люксембург Чуйской области
На месте Ошского рынка хотят разбить сквер и построить поликлинику
Вместо зеленой зоны кафе. Спорный участок в столичном микрорайоне продали
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
10:11
По скорости мобильного интернета Кыргызстан занял 66-е место в мировом рейтинге По скорости мобильного интернета Кыргызстан занял 66-е...
10:05
На трассе аэропорта «Манас» участник автогонок сбил дорожного инспектора на BMW
10:00
После Парижа: может ли Кыргызстан рассчитывать на медали в других видах спорта
09:55
На площади Ала-Тоо появится огненный фонтан
09:50
«Халык Банк» и «ФинансКредитБанк» могут проводить новые финансовые операции