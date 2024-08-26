В присоединенной к Бишкеку Новопавловке начали строить сквер

На территории МТУ «Новопавловка», присоединенного к Бишкеку в рамках административно-территориальной реформы, облагоустраивается зеленая зона.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По данным пресс-службы муниципалитета, с ходом строительства на месте ознакомился мэр Айбек Джунушалиев, аким Ленинского района Жыргалбек Шакиев и представители городских служб.

Работы ведутся подрядной организацией ОсОО «Орбитал Строй».

Сквер строится по улице Фрунзе на общую сумму 29 миллионов сомов.

Завершены работы по срезке грунта, проложен электрокабель, также трубы для поливной системы. Ожидается завоз плодородной почвы для растительного слоя.

Открытие сквера намечено к осени текущего года. Его общая площадь составит 10 тысяч 975 квадратных метров.