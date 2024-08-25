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Общество

Олимпийский призер Мунарбек Сейитбек уулу женился. Накануне состоялась свадьба

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Мунарбек Сейитбек уулу женился — вчера состоялась свадьба. Об этом спортсмен написал на своей странице в социальных сетях.

«24 августа стало одним из дарованных мне Богом хороших дней. Я вступил в брачный союз и вместе с супругой начал путь к счастью в обоих мирах. Я присоединяюсь к словам нашего президента о недопустимости расточительства и вас тоже призываю к этому. Наша свадьба прошла по шариату и в домашней обстановке. Желаю всем крепкого здоровья и счастья. Пусть наше государство продолжает развиваться и процветать», — написал Мунарбек.

Его избранницу зовут Сервиноз. Предложение руки и сердца Мунарбек сделал ей неделю назад. 17 августа он надел на палец невесты помолвочное кольцо.

Мунарбеку Сейитбек уулу 28 лет, он родом из Узгенского района Ошской области. Начал заниматься боксом в восьмилетнем возрасте. Окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета.

На Олимпийских играх в Париже Мунарбек завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов, став первым в истории кыргызского бокса, кто получил медаль Игр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303001/
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