Астронавты НАСА, застрявшие на орбите, вернутся на Землю не раньше февраля

Американское космическое агентство NASA объявило, что астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, застрявшие на Международной космической станции (МКС), смогут вернуться на Землю не раньше февраля 2025 года, пишет Би-би-си.

Фото НАСА. Барри Уилмор и Суни Уильямс находятся в космосе больше 70 дней вместо запланированных восьми - и пробудут там еще долго

Изначально они прилетели на станцию 5 июня на новейшем корабле Starliner компании Boeing, планируя провести там всего восемь дней. Однако технические проблемы, выявленные у корабля, делают его небезопасным для возвращения. Вместо этого за астронавтами будет отправлен корабль SpaceX, а Starliner вернется на Землю без экипажа.

Как отмечает Би-биси, НАСА еще в 2014 году заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на создание кораблей, которые должны были заменить российские «Союзы» в полетах к МКС.