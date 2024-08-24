08:50
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Астронавты НАСА, застрявшие на орбите, вернутся на Землю не раньше февраля

Американское космическое агентство NASA объявило, что астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, застрявшие на Международной космической станции (МКС), смогут вернуться на Землю не раньше февраля 2025 года, пишет Би-би-си.

НАСА
Фото НАСА. Барри Уилмор и Суни Уильямс находятся в космосе больше 70 дней вместо запланированных восьми - и пробудут там еще долго

Изначально они прилетели на станцию 5 июня на новейшем корабле Starliner компании Boeing, планируя провести там всего восемь дней. Однако технические проблемы, выявленные у корабля, делают его небезопасным для возвращения. Вместо этого за астронавтами будет отправлен корабль SpaceX, а Starliner вернется на Землю без экипажа.

Как отмечает Би-биси, НАСА еще в 2014 году заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на создание кораблей, которые должны были заменить российские «Союзы» в полетах к МКС.

Первые полеты частных кораблей должны были состояться еще в 2017 году. К сроку не успели оба конкурента, но затем и до настоящего времени SpaceX отправила на МКС уже девять экспедиций, а у Boeing —это  только первый полет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302997/
просмотров: 7760
Версия для печати
Материалы по теме
Почти за $900 тысяч продали лопатку, которую астронавты использовали на Луне
Дух захватывает. Российские космонавты показали вид на Землю с МКС
Космонавт показал на видео стыковку корабля Crew Dragon к МКС
Ученые из NASA изобрели биопринтер, печатающий медицинские бинты из клеток кожи
SpaceX успешно отправила на МКС четверку астронавтов
SpaceX объявила дату первой гражданской космической миссии
Космический мусор повредил один из элементов МКС
Драгоценный аквамарин. Космонавт показал, каким видят Иссык-Куль с борта МКС
Стефания Федяй. Девушка, улетевшая из Бишкека на Луну
Видео, снятое космонавтом с МКС, вызвало споры: НЛО, метеоры или спутники
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается