Астронавты НАСА, застрявшие на орбите, вернутся на Землю не раньше февраля

Американское космическое агентство NASA объявило, что астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор, застрявшие на Международной космической станции (МКС), смогут вернуться на Землю не раньше февраля 2025 года, пишет Би-би-си.
Изначально они прилетели на станцию 5 июня на новейшем корабле Starliner компании Boeing, планируя провести там всего восемь дней. Однако технические проблемы, выявленные у корабля, делают его небезопасным для возвращения. Вместо этого за астронавтами будет отправлен корабль SpaceX, а Starliner вернется на Землю без экипажа.
Как отмечает Би-биси, НАСА еще в 2014 году заключило с Boeing и SpaceX многомиллиардные контракты на создание кораблей, которые должны были заменить российские «Союзы» в полетах к МКС.
Первые полеты частных кораблей должны были состояться еще в 2017 году. К сроку не успели оба конкурента, но затем и до настоящего времени SpaceX отправила на МКС уже девять экспедиций, а у Boeing —это только первый полет.