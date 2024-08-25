Кыргызстан опередил страны региона по лучшему знанию английского языка. Такие данные следуют из отчета международного образовательного центра EF Education First, который подготовил рейтинг знания английского языка за 2023 год, проанализировав 113 стран.

Лучше всех среди стран Центральной Азии английским языком владеют жители Кыргызстана (90-е место).

Затем следуют Узбекистан (93) и Казахстан (104). Туркменистан в рейтинге отсутствует.

Россия расположилась на 41-м месте.

В общем рейтинге на предпоследнем месте Таджикистан.

Отчет основан на результатах тестирования 2 миллионов взрослых людей в 113 странах.

В 2021 году Кыргызстан был в рейтинге между Таиландом и Оманом, заняв 101-е место.