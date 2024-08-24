В Кыргызстане угроза прорыва есть у 368 озер. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава департамента мониторинга и прогнозирования Министерства чрезвычайных ситуаций Даурбек Сакыев.

По его словам, недавно завершено обследование 65 озер, которые относятся к первой и второй категориям оопасности прорыва.

Даурбек Сакыев добавил, что в МЧС, а также ученые и эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие 10 — 20 лет количество осадков в республике увеличится.

«Соответственно это приведет к активизации опасных природных процессов, поэтому мы должны быть готовы к различным ЧС. Необходимо предпринимать превентивные меры. Мы разработали адаптационный план в связи с изменением климата, определены мероприятия и порядой действий»,

— отметил он.

Напомним, 21 августа на Иссык-Куле прорвало озеро Зындан. В связи с этим были эвакуированы жители двух сел.