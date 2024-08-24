08:49
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Минцифры объявляет аукцион на радиочастоты приема и передачи

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития объявляет аукцион на радиочастоты в режиме онлайн. Об этом сообщаяется на сайте ведомства.

Уточняется, что аукцион объявлен на частоты 2540 МГц (прием) и 2660 МГц (передача) с шириной полосы 20 МГц для эксплуатации систем широкополосного доступа.

Частоты будут использоваться для эксплуатации систем широкополосного доступа на первичной основе на территории городов Каракол, Талас, Нарын, а также на территории городов Ош, Джалал-Абад, Баткен, Бишкек и в Чуйской области. Срок их использования 10 лет.

Определена стартовая цена — 57 миллионов 230 тысяч сомов.

Аукцион назначен на 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302989/
просмотров: 7748
Версия для печати
Материалы по теме
До завершения кампании по бесплатному обмену ID-карт осталось 15 дней — Минцифры
Олимпиада-2024. 37 родившихся мальчиков в Кыргызстане назвали именем Акжол
Экс-главу Минцифры Азамата Дыйканбаева отпустили под подписку о невыезде
Минцифры готовит запуск облачного хранилища и передачу функций ЦОН частникам
В 2024 году в Караколе, Кара-Балте и Таласе откроют новые ЦОНы
Кампания по обмену ID-карт. В июле Минцифры выдало более 27 тысяч паспортов
В Кыргызстане реализовали проект, решающий проблему госрегистрации новорожденных
В Минцифры выявили нарушения почти на 1 миллиард сомов
Сбой в работе самолетов, банков и поездов во всем мире не затронул Кыргызстан
Как получить справку о несудимости за три часа, не выходя из дома
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Россия ужесточает меры для мигрантов на&nbsp;фоне демографического кризиса Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
У&nbsp;кыргызстанцев в&nbsp;России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации У кыргызстанцев в России возникли проблемы при дактилоскопической регистрации
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается