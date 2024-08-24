Минцифры объявляет аукцион на радиочастоты приема и передачи

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития объявляет аукцион на радиочастоты в режиме онлайн. Об этом сообщаяется на сайте ведомства.

Уточняется, что аукцион объявлен на частоты 2540 МГц (прием) и 2660 МГц (передача) с шириной полосы 20 МГц для эксплуатации систем широкополосного доступа.

Частоты будут использоваться для эксплуатации систем широкополосного доступа на первичной основе на территории городов Каракол, Талас, Нарын, а также на территории городов Ош, Джалал-Абад, Баткен, Бишкек и в Чуйской области. Срок их использования 10 лет.

Определена стартовая цена — 57 миллионов 230 тысяч сомов.

Аукцион назначен на 9 октября.