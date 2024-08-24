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Общество

Садыр Жапаров поздравил с юбилеем первого космонавта-кыргызстанца

Президент страны Садыр Жапаров поздравил с 60-летием Героя Кыргызской Республики, первого космонавта из Кыргызстана Салижана Шарипова. 

В поздравлении говорится, что почти 90 лет назад кыргызский писатель Кусейин Эсенгожоев мечтал о полете в космос и создал произведение «Үчүнчү шар» («Третий шар»).

«Спустя 60 лет вы воплотили эту мечту в реальность. Взяв с собой флаг Кыргызстана и горсть родной земли, вы отправились в космос, что принесло огромное уважение и честь всему нашему государству. Именно благодаря космонавту Кыргызской Республики, гражданину Кыргызстана, Салижану Шарипову Кыргызстан стал известен многим», — отмечается в письме.

Садыр Жапаров подчеркнул, что во времена Советского Союза наша республика производила самые необходимые детали и приборы для космических аппаратов, гордилась, что была значимым участником космической программы.

«В годы независимости мы гордимся тем, что вы, наш соотечественник, стали космонавтом, полетевшим в космос. Ваш вклад в освоение космоса высоко оценен, и вы удостоены высшей награды государства — звания Героя Кыргызской Республики. В 2004 году вы снова отправились в космос и были удостоены звания Героя Российской Федерации», — отметил президент.

«Пусть сбудутся ваши благие намерения и пожелания о том, чтобы в нашем государстве были созданы необходимые условия для полета в космос. Ваш жизненный путь как профессионального космонавта, который достиг своих целей, несмотря ни на что, является прекрасным примером для молодежи Кыргызстана», — говорится в поздравлении.

Садыр Жапаров пожелал космонавту крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302962/
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