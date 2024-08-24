17:10, 24 августа 2024, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Традиционная «Среднеазиатская романсиада» пополнилась новой номинацией
17:10, 24 августа 2024, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
На предстоящем традиционном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада» появится новая номинация — «Романс в молодежном стиле». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Русский дом в Бишкеке.
Желающие участвовать должны выбрать стихотворение русского поэта XIX–XX века, придумать аранжировку и прочесть его.
Конкурс пройдет 24 октября в Бишкеке. Победители «Среднеазиатской романсиады» примут участие в финале международной «Романсиады», который состоится в декабре в Москве.
Организаторами конкурса стали Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Русский дом в Бишкеке, Фонд культурных и гуманитарных инициатив, фонд «Русский мир», благотворительный фонд «Романсиада» при поддержке Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.