Традиционная «Среднеазиатская романсиада» пополнилась новой номинацией

На предстоящем традиционном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада» появится новая номинация — «Романс в молодежном стиле». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Русский дом в Бишкеке.

Желающие участвовать должны выбрать стихотворение русского поэта XIX–XX века, придумать аранжировку и прочесть его.

Конкурс пройдет 24 октября в Бишкеке. Победители «Среднеазиатской романсиады» примут участие в финале международной «Романсиады», который состоится в декабре в Москве.

