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Общество

Традиционная «Среднеазиатская романсиада» пополнилась новой номинацией

На предстоящем традиционном конкурсе молодых исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада» появится новая номинация — «Романс в молодежном стиле». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Русский дом в Бишкеке.

Желающие участвовать должны выбрать стихотворение русского поэта XIX–XX века, придумать аранжировку и прочесть его. 

Конкурс пройдет 24 октября в Бишкеке. Победители «Среднеазиатской романсиады» примут участие в финале международной «Романсиады», который состоится в декабре в Москве.

Организаторами конкурса стали Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Русский дом в Бишкеке, Фонд культурных и гуманитарных инициатив, фонд «Русский мир», благотворительный фонд «Романсиада» при поддержке Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302955/
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