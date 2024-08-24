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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Компания «Акфорта» из Бишкека попала под санкции США

Минфин США 24 августа опубликовал новый санкционный список. В него вошли более чем 400 юридических и физических лиц из России, Китая и других стран, включая компании из Казахстана и Кыргызстана.

В Кыргызстане под ограничения попала компания «Акфорта».

Согласно реестру юридических лиц Минюста Кыргызстана, ОсОО «Акфорта» зарегистрировано в органах юстиции 30 июля 2004 года по адресу: город Бишкек, Первомайский район, улица Малдыбаева, дом 25. Компания прошла процедуру перерегистрации 8 августа 2011 года. Руководителем является Виталий Евгеньевич Шалин.

Согласно порталу osoo.kg, основным видом деятельности компании является «разработка программного обеспечения».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302953/
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