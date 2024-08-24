Кыргызский фильм «Горная трясогузка» пригласили на фестиваль в Гонконг

Кыргызстанский фильм «Горная трясогузка» режиссера Бегалы Наргозу включили в конкурс полнометражных фильмов и пригласили участвовать в VI Международном кинофестивале азиатских авторских фильмов в Гонконге. Об этом сообщил официальный сайт мероприятия.
Организованный Ассоциацией киноискусства Гонконга и Макао Asia Film Art International Film Festival пройдет с 30 октября по 2 ноября 2024 года.
В основной конкурсной программе «Лучший полнометражный художественный фильм» 14 картин из Гонконга, Сербии, Франции, Кыргызстана, Польши, Португалии, Украины и Китая.
Сюжет «Горной трясогузки» строится вокруг истории юной девушки Алтын, приехавшей из села в город на учебу. Пройдя серьезные испытания — любовь, разлуку, коварство, беременность, роды, — в финале картины она вновь возвращается к вечным ледникам и серебряному озеру, не потеряв душевной чистоты, веры в людей и жизнь.
Национальная премьера фильма «Горная трясогузка» состоялась в Бишкеке 15 декабря 2023 года.
Автор сценария Бегалы Наргозу при участии Кубатбека Жусубалиева, Марата Сарулу, Актана Арым Кубат и Жамбы Жусубалиевой. Оператор-постановщик Хасан Кыдыралиев. Композитор Баласагын Мусаев.
В главных ролях снимались Асан Аманов, Жамила Сыдыкбаева, Руслан Орозакунов, Альбина Имашева, Таазим Уметалиева, Мадалена Абдракманова и Дидара Зарлыкова,
- Фильм «Горная трясогузка» в мае, июне и июле 2024 года получил Гран-при Международного кинофестиваля во французской Ницце, Гран-при Кимолосского МКФ в Греции, Гран-при Бретанского МКФ во Франции и другие награды.