Кыргызский фильм «Горная трясогузка» пригласили на фестиваль в Гонконг

Кыргызстанский фильм «Горная трясогузка» режиссера Бегалы Наргозу включили в конкурс полнометражных фильмов и пригласили участвовать в VI Международном кинофестивале азиатских авторских фильмов в Гонконге. Об этом сообщил официальный сайт мероприятия.

Организованный Ассоциацией киноискусства Гонконга и Макао Asia Film Art International Film Festival пройдет с 30 октября по 2 ноября 2024 года.

В основной конкурсной программе «Лучший полнометражный художественный фильм» 14 картин из Гонконга, Сербии, Франции, Кыргызстана, Польши, Португалии, Украины и Китая.

Сюжет «Горной трясогузки» строится вокруг истории юной девушки Алтын, приехавшей из села в город на учебу. Пройдя серьезные испытания — любовь, разлуку, коварство, беременность, роды, — в финале картины она вновь возвращается к вечным ледникам и серебряному озеру, не потеряв душевной чистоты, веры в людей и жизнь.

Национальная премьера фильма «Горная трясогузка» состоялась в Бишкеке 15 декабря 2023 года.

Автор сценария Бегалы Наргозу при участии Кубатбека Жусубалиева, Марата Сарулу, Актана Арым Кубат и Жамбы Жусубалиевой. Оператор-постановщик Хасан Кыдыралиев. Композитор Баласагын Мусаев.

В главных ролях снимались Асан Аманов, Жамила Сыдыкбаева, Руслан Орозакунов, Альбина Имашева, Таазим Уметалиева, Мадалена Абдракманова и Дидара Зарлыкова,