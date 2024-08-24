США предупредили о рисках сотрудничества с российскими банками

Санкционный регулятор США выпустил предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом. Об этом пишет РБК.

В пресс-релизе Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Минфина отмечается, что Россия пытается обходить санкции «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений».

Иностранные регуляторы и финансовые организации «должны быть осторожны» в отношении любых сделок с «дочками» российских банков и финансовых компаний, в том числе к их попыткам «открыть новые филиалы», предупредило управление Минфина США.

Речь идет в первую очередь о российских структурах, которые сами не находятся под санкциями, но планируют международную экспансию. В заявлении подчеркивается, что казначейство США «имеет ряд инструментов» для реагирования на уклонение от санкций.