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Общество

США ввели санкции против разработчика платежной системы «Золотая корона»

США ввели санкции против разработчика платежной системы «Золотая корона». В черный список попал «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), материнская компания и разработчик данной системы. Помимо «Золотой короны», в группу ЦФТ входят процессинговый центр «КартСтандарт», платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система оплаты услуг ЖКХ «Город». Об этом пишет Медуза.

Под санкции также попали компании в сфере IT и кибербезопасности, включая MTS Red и разработчика платформы «Крибрум» Натальи Касперской.

Отмечается, что «Золотая корона» во время войны стала одним из ключевых каналов для перевода денег из России в другие страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302943/
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