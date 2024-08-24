США ввели санкции против разработчика платежной системы «Золотая корона». В черный список попал «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), материнская компания и разработчик данной системы. Помимо «Золотой короны», в группу ЦФТ входят процессинговый центр «КартСтандарт», платформа интернет-банкинга Faktura.ru и система оплаты услуг ЖКХ «Город». Об этом пишет Медуза.

Под санкции также попали компании в сфере IT и кибербезопасности, включая MTS Red и разработчика платформы «Крибрум» Натальи Касперской.

Отмечается, что «Золотая корона» во время войны стала одним из ключевых каналов для перевода денег из России в другие страны.