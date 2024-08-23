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Общество

Мусоросжигательный завод в Бишкеке. На какой стадии проект

Мэр столицы Айбек Джунушалиев побывал на территории «Бишкекского санитарного полигона», где планируют построить экотехнологический завод по утилизации твердых бытовых отходов.

Градоначальник напомнил, что завод строит инвестор из города Чанша. Предполагаются инвестиции в сумме $95 миллионов.

«Мы местные средства не привлекаем. Завод будет утилизировать мусор и вырабатывать электроэнергию. Мы выставили не только требования, но и просьбу инвесторам ускорить строительство. Если по проекту раньше они должны были строить 1,5−2 года, сейчас в планах завершить в течение года», — отметил мэр.

На сегодня завершено геологическое исследование, результаты которого изучают китайские инвесторы для подготовки технического проекта строительства завода.

В целях подготовки документов к оценке воздействия на окружающую среду ОсОО «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» заключило договор с компанией «Эко Тазалык». 15 июля 2024 года ОсОО направило предварительный раздел оценки воздействия на окружающую среду в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора для государственной экологической экспертизы.

Также ОсОО «Цзюньсинь Хуаньбао Кей Джи Инвест» заключило договор с ОсОО «Гипер Строй», совместно с которой начато проектирование земельного участка и выравнивание рельефа территории будущего завода по утилизации отходов.

На стадии завершения подготовка места строительства завода, проведены срезки верхнего слоя почвы, вывезены 29 тысяч кубов грунта, строится подъездная дорога. Вывезенным грунтом засыпан мусор.

«Китайская сторона устанавливает контейнеры для организации жилых помещений и офиса для работы проектной команды. Также ожидается прибытие китайских рабочих, которые займутся первым этапом строительства завода по утилизации отходов», — сообщили в муниципалитете.

Напомним, в ноябре 2023-го мэр города Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту по производству электроэнергии на основе сжигания отходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302928/
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