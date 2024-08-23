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Общество

В издательском доме «Окуу китеби» не хватает кадров

В штате госучреждения «Издательский дом «Окуу китеби» всего 11 человек, не хватает корректоров, дизайнеров, верстальщиков, художников. Об этом 24.kg сообщил директор ГУ Ильяс Сарыбаев.

По его словам, один из вариантов выхода из ситуации — привлечение таких специалистов на краткосрочной основе.

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«Адаптация учебников позволяет не привлекать такое большое количество людей в разработку. Даже в Сингапуре занимаются адаптацией зарубежных учебников, в том числе кембриджских», — сказал Ильяс Сарыбаев.

Напомним, в феврале 2024 года для улучшения качества и содержания национальных учебников, повышения обеспеченности ими школ создали госучреждение «Издательский дом «Окуу китеби». Оно появилось путем присоединения учреждения «Жаны китеп», которое занималось арендой учебников, и Республиканского научно-практического центра «Окуу китеби», который проводил экспертизу рукописей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302926/
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