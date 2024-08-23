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Общество

В Бишкеке и Оше откроют детские стоматологические поликлиники

В Бишкеке и Оше откроют детские стоматологические поликлиники. Об этом сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев во время посещения стоматологической клиники № 4 в столице.

Как отметили в пресс-центре Минздрава, глава ведомства встретился с медицинским персоналом и пациентами, ознакомился с качеством оказываемой помощи. Особое внимание уделили вопросам доступности услуг и очередям на стоматологическое лечение, особенно в преддверии нового учебного года.

Министр отметил, что в Бишкеке и Оше будут работать две специализированные детские стоматологические поликлиники, что поможет улучшить качество оказания помощи детям.

Он отметил, что многие родители приводят детей на осмотр перед началом учебного года, очереди могут увеличиваться, и стоит отнестись к этой ситуации с пониманием.

«Мы будем искать подходящие помещения для расширения сети стоматологических поликлиник, что должно снизить нагрузку на существующие учреждения», — заявил Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, 18 декабря 2023 года трехлетняя девочка скончалась в стоматологии КГМА, где сделали общий наркоз, после которого она умерла. Милиция возбудила уголовное дело по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Однако позже анестезиологу предъявили обвинение по статье 130 УК КР, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, задержан директор медцентра КГМА, где умерла девочка. Они находятся в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302921/
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