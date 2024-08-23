Осужденным в колониях Чуйской области показали фильм «Рай под ногами матерей»

В исправительных учреждениях Чуйской области осужденным показали художественный фильм «Рай под ногами матерей». Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Службы исполнения наказаний.
Инициатором мероприятий выступила пресс-служба ведомства, которая провела переговоры с режиссером Русланом Акуном о показе картины в тюрьмах Чуйской области.
«Фильм является важным элементом реабилитации и социальной адаптации осужденных, способствуя их личностному росту и пониманию жизненных ценностей. Он поможет лицам, отбывающим наказание, встать на правильный путь, повлияв на их патриотические чувства, и осознать необходимость духовного и нравственного развития», — говорится в сообщении.
Мероприятия организованы в рамках реализации Указа президента «О реализации Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности на 2021-2026 годы».
- Фильм «Рай под ногами матерей» отечественного производства. Картина удостоена Гран-при III Международного фестиваля правильного кино. Она рассказывает историю 35-летнего Адиля, особенного человека, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка, и о силе материнской любви к сыну. Съемки фильма проводили в нескольких странах.