Осужденным в колониях Чуйской области показали фильм «Рай под ногами матерей»

В исправительных учреждениях Чуйской области осужденным показали художественный фильм «Рай под ногами матерей». Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Службы исполнения наказаний.

Инициатором мероприятий выступила пресс-служба ведомства, которая провела переговоры с режиссером Русланом Акуном о показе картины в тюрьмах Чуйской области.

«Фильм является важным элементом реабилитации и социальной адаптации осужденных, способствуя их личностному росту и пониманию жизненных ценностей. Он поможет лицам, отбывающим наказание, встать на правильный путь, повлияв на их патриотические чувства, и осознать необходимость духовного и нравственного развития», — говорится в сообщении.

Мероприятия организованы в рамках реализации Указа президента «О реализации Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности на 2021-2026 годы».