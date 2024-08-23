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Общество

Афиша Бишкека на выходные: стендап, арт-терапия и детские шоу

Театры

24 августа. Спектакль «Два глаза»

Изюминкой этого представления является трехмерная сцена, сочетающая в себе визуально стимулирующее кинетическое светодиодное и лазерное освещение, электронную музыку, комунго (корейский струнно-щипковый инструмент) и традиционные пхансори.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.30.

24-25 августа. Иммерсивный аудиоспектакль «Связи»

На этом спектакле зрители не сидят в креслах, они являются главными героями и участвуют в действии. Следуя за голосом, они все время находятся в движении. Участники надевают наушники и отправляются в увлекательное приключение по центру Бишкека, по пути узнают все больше и больше нюансов о городе и его жителях.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

24-25 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-25 августа. Выставка «Декоративно-прикладное и медальерное искусство конца ХХ века»

Первая часть посвящена медальерному искусству Кыргызстана и представлена работами мастера мелкой пластики Анатолия Соловьева, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Вторая часть выставки посвящена мастерам декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, выступления

24 августа. Концерт Самвела Гиновяна

Резидент «Стэндап» на ТНТ выступит с сольным концертом в Бишкеке. Шутки будут о многозадачности отцов, семейной жизни и просто о жизни пацанов в мегаполисе.

Театр Dance Hall, 18.00.

Мастер-классы, лекции

24 августа. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе.

ololoPlanet, 18.30.

25 августа. Киновечер под открытым небом

Состоится показ культового аниме «Принцесса Мононоке».

Кофейня ZERNO, 20.00.

Мастер-классы, лекции

24 августа. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс по живописи акрилом проведет профессиональный художник Зульфия Акимова. Регистрация по телефону 0555085040.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

24-25 августа. Арт-терапия «Эмоции на холсте»

Мастер-классы для всех, кто хочет научиться справляться, ищет новые способы самовыражения и саморазвития, а также заинтересованных в арт-терапии как методе личностного роста и психоэмоциональной разгрузки. Запись по телефону 0559909290.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

Для детей

24-25 августа. Детская шоу-программа

Каждую неделю детей ждет новая развлекательная программа.

Ресторан «Барашек», 19.00.

24-25 августа. Аквагрим

Профессиональные художники бесплатно нарисуют деткам любое изображение, которое принесет радость и раскроет индивидуальность вашего ребенка.

РЦ Fun City, 14.00-19.00.

25 августа. Криошоу

Детей ждут интересные эксперименты с жидким азотом, захватывающие взрывы, замораживание попкорна и кукурузных палочек, приготовление криомороженого.

Кофейня Social Coffee, 17.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/302803/
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